Yılmaz: “Alınan karara saygılıyız”

Bu kapsamda belediye Başkan adayımız Murat Kaçak, ittifak olduğu için aday gösterilmemiştir. Liderimizin kararına saygı duyuyor, emir telakki ediyoruz” dedi.

Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada, “MHP Genel Merkezimiz tarafından tüm büyük şehirlerimizde ittifak kararı alınmış ve bu karara Ordu ilimiz de dahil edilmiştir. Ülkemizin etrafındaki ateş çemberi, içeride fırsat kollayan hainler ve onlara kol kanat geren bazı çevrelerin olduğunu gören Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli, ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim' düsturunu tekrar devreye alarak, oyunu bozmak ve ülkemizin geleceğine takoz koymak isteyenlere karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuş, devletimizin yanında durma kararı almıştır. Bu durum karşısında, vatanını canından aziz bilen ülkücüler olarak bizler, gün boyu koşuşturma ile geçen uykusuz günleri, harcadığımız maddi manevi her şeyi bir kenara bırakarak, liderimizin kararına saygı duyuyor, emir telakki ediyoruz. Bu mukaddes dava uğruna canını feda etmiş binlerce şehitlerimiz varken, bizim yaptığımız fedakarlığın kocaman bir hiç olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.