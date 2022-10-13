Yılmaz: “Fındıkta verimi arttırmak için budama işlemlerine başlanmalı”

Fındık bahçelerinde arzu edilen verim ve kaliteye ulaşabilmek adına bu dönemde budama işlemlerinin başlatılması gerekiyor. Günü geldikçe gübreleme, hastalık ve zararlılar ile mücadele de fındıkta rekolte ve kaliteyi arttırıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bu dönemde yapılması gereken budamanın verimi olumlu yönde etkilediğini belirtti. Yılmaz, “Yapacağımız budama işlemleri ile fındık ocağındaki dallara yeterince güneşlenebileceği bir alan oluşturmamız, mümkün mertebe ocağın orta kısmını açmak suretiyle dalların tamamen güneşten eşit şekilde istifade etmesini sağlamamız lazım. Aynı şekilde dal üstünde geriye dönen, kuruyan dalları da dal budaması yapmak suretiyle bitkinin güneşten yeterince faydalanmasını sağlamamız gerekiyor. Bazı üreticilerimiz dal kesimi yaparken gençleştirme adı altında tam verim çağındaki dalları kesip çıkarıyorlar. Bu yanlışa dur dememiz lazım. Fındık ocağından dal çıkarmamız gerekiyorsa öncelikle hastalıklı ve ekonomik ömrünü tamamlamış dalları yani verimden düşmüş dalları keserek bunların yerine yeni genç dalları bırakmamız lazım" dedi.

Budamanın yanında gübrelemenin de verim ve kalite açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Yılmaz, hastalık ve zararlılarla mücadelenin de hem fındıktaki verimi arttırdığını, hem de kalitenin yükseldiğini ifade ederek, üreticilerin il ve ilçe müdürlüklerine gelerek görevlilerden bu hususlarda bilgi alabileceklerini de sözlerine ekledi.