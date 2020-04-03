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Yoğun yolcu taşıyan sürücü cezadan kurtulamadı

Ordu’nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik içerisinde yoğun yolcu taşıyan şoförlere yönelik yapılan uygulamada bir kişiye Kabahatler Kanunu gereği 392 lira para cezası uygulandı.

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik içerisinde yoğun yolcu taşıyan şoförlere yönelik yapılan uygulamada bir kişiye Kabahatler Kanunu gereği 392 lira para cezası uygulandı.


Ünye'de şehir içi dolmuşlara yönelik yapılan sıkı çalışmalar aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının yüzde 50'lik doluluk oranıyla çalışma yapması kararlaştırıldı. Dolmuşlara yönelik uygulanan denetimlerde, yolcular arasındaki mesafeye uymayan kırmızı hat dolmuş şoförüne ise Kabahatler Kanunu gereği 392 lira para cezası kesildi.


Belirli noktalarda görev alan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Trafik Şube Büro Amirliği ekipleri, denetimleri her gün sıklaştırarak doluluk oranı olan araçları tespit etmeye çalışıyor.

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