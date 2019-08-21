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YÖK Başkanı Saraç, ODÜ Rektörü Akdoğan'a atama belgesini takdim etti

Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Ali Akdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'tan rektörlük atama belgesini teslim aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Temmuz 2019 tarihinde 11 üniversiteye rektör atamasını gerçekleştirmesinin ardından Dr. Ali Akdoğan, Yükseköğretim Kurulunda gerçekleştirilen toplantıda rektörlük atama belgesini aldı. Atama belgesini Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'a takdim eden YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, yeni atanan tüm rektörleri tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.


Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan yaptığı açıklamada, "Beni bu göreve uygun gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK üyelerine en kalbi duygularımla şükranlarımı ve saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.

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