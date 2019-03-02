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YÖKAK, ODÜ'yü bilimsel ve kalite konusunda başarılı buldu

Ordu üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof.

Dr. Tarık Yarılgaç, ODÜ'nün Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından alınan değerlendirme sonucunda ‘bilimsel gelişim ve kalite konusunda' başarılı bulunduğunu söyledi.


Rektör Yarılgaç yaptığı açıklamada, Ordu Üniversitesinin kurumsal kültürünü bilimsel kalite paradigmalarına göre oluşturduğunu ve kalite standartları çerçevesinde etkileşime açık bir yönetişim sistemi çerçevesinde hareket ettiğini belirtti. Yarılgaç, “Üniversitemiz 2018 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kurumsal dış değerlendirme sürecine alınmış ve bu süreçten fiziki yapılanma, bilimsel gelişim ve kurumsal kalite noktalarında başarılı bulunmuştur. Bu çerçevede Ordu Üniversitesi iç ve dış paydaşlarıyla kurumsal kalite anlayışını Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen ölçütler merkezinde sürekli iyileştirme, yenileme ve dinamikleştirme gibi ilkelerle geliştirmeye devam etmektedir” dedi.

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