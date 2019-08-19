İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol kenarları fındık harmanı oldu

Ordulu fındık üreticileri, topladıkları mahsulleri patoza vermeden önce kimi zaman yol kenarlarında, kimi zaman ise kaldırımlarda kurutmaya çalışıyor.


Ordu'nun Altınordu ilçesinde ve sahil kesimlerdeki ilçelerin kent merkezlerinde fındık hasadını tamamlayan üreticiler, kurutabilme telaşına düştü. Kırsal kesimlerde harmanlara ve geniş arazilere serilen fındıklar, şehir merkezlerinde bazı üreticiler tarafından yol kenarlarına ve kaldırımlarda kurutuluyor. Özellikle Karadeniz sahil yolu kenarındaki boş alanlarda ve kimi zaman geniş kaldırımlarda fındıklarını kurutmaya çalışan üreticiler, hava sıcaklığının sahil kesimlerde daha yüksek olduğundan mahsullerin daha çabuk kuruduğunu belirtiyor.


Sahil kesimlerinde büyük bölümü tamamlanan fındık hasadı, öğütülmek için patoza verilmeden önce yol kenarlarında ve kaldırımlarda kurutulmuş oluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.