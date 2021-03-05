Yol kontrolünden kaçan araçtan ruhsatsız silahlar çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekibinden kaçan 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünye'nin Tekkiraz Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Çaybaşı yol ayrımında icra edilen yol kontrolü esnasında arama noktasından kaçan 1 araç sıkı takip sonucu yakalandı. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Yapılan arama neticesinde araçta 1 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 12 kalibre ruhsatsız av tüfeği, ve 65 adet av tüfeği ele geçirildi.

Aynı zamanda alkollü olan araç sahibi G.K. ve Ü.F. isimli şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi. Ü.F. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Her iki kişiye korona virüs tedbirlerini uymamaktan 6 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.