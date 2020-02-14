İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yollarda mahsur kaldılar

Ordu’nun Fatsa ilçesinden Korgan ve Çamaş ilçelerine giden memurlar başta olmak üzere vatandaşlar yolların buzlu ve karlı olmasından dolayı yolda kaldıl.

Ordu'nun Fatsa ilçesinden Korgan ve Çamaş ilçelerine giden memurlar başta olmak üzere vatandaşlar yolların buzlu ve karlı olmasından dolayı yolda kaldıl.


Aşırı buzlanma nedeniyle Çamaş ilçesine ve Korgan ilçesine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda kaldı. Yetkililere durumu haber veren vatandaşlar araçlarını olduğu yere park edip beklemeye başladı. Kara yolları ekipleri başta olmak üzere belediye ekiplerinin de yolların açılması için harekete geçtikleri öğrenildi.


Trafik ekipleri ise araçlara yolların şu an için tehlikeli olduğunu belirterek geçişlerine izin vermedi. Yollar açılana kadar araç sürücüleri bu bölgelerde bekletiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.