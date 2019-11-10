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Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye kamyonet çarptı: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan öğrenciye kamyonet çarptı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan öğrenciye kamyonet çarptı.


Kaza, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okumuş olduğu Bolaman Anadolu Lisesindeki 10 Kasım Atatürk'ü anma programı bitimi sonrası okuldan arkadaşları ile dolmuşa binen Defne Kuş isimli öğrenci Cumhuriyet Meydanı'nda indikten sonra yolun karşısına karşıdan karşıya geçtiği esnada Vahit Ç. yönetimindeki 52 LM 976 kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan öğrenci çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu yaklaşık 20 dakika trafiği tek şeritten sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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