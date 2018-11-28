Yolun ortasındaki yüksek gerilim hattı direği şaşırtıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesine yolun ortasındaki yüksek gerilim hattı direği görenleri şaşırtıyor.

İlçeye bağlı Akyazı Mahallesi'nde bulunan ve bir yolu ortadan ikiye bölen, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait olan yüksek gerilim hattını taşıyan direk, görenleri hayrete düşürüyor. Mahallenin işlek yollarından birinin ortasında kalan ve yaklaşık 50 yıl önce, henüz ortada yol yokken yapılan yüksek gerilim hattı direği, yol yapıldıktan sonra kaldırılmadı. Mahalleli, yüksek gerilim enerjisini Giresun bölgesine taşıyan hattın bağlı olduğu direğin, kimi zaman kazalara da sebebiyet verdiğini söyledi.

"En az 40 yıldır bu şekilde"

Mahalle sakinlerinden Erol Öztürk, yüksek gerilim hattına ait direğin, yol yapılmadan önce burada olduğunu söyledi. Yol yapıldıktan sonra direğin yolun ortasında kaldığını aktaran Öztürk, “Bu direk burada vardı ama bunun yenisini yaptılar, etrafına da güvenlik önlemleri aldılar. Önceden güvenlik önlemleri yoktu, burası karmaşık bir vaziyetteydi. En az 40 yıldır bu şekilde, önceden de burası fındık bahçesiydi. Ve o zamanda bu direk buradaydı” dedi.

"Kimi zaman kazalara sebebiyet verebiliyor"

Direğin, yola az da olsa engel olduğunu anlatan Öztürk, “Kavşaklardan dönüşlerde ve burada ara sıra kaza da oluyor. İnsanlarımız da gün geçtikçe alıştı. Sonuçta bu yüksek gerilim hattı. İstenilen bir yere götürme şansı da yok. Bu hattın taşınması biraz zor” şeklinde konuştu.

Mahallelilerden Kahraman Manav ise direğin ilk yapıldığı yıllarda mahallenin tarla olduğunu belirterek, yüksek gerilim hattının sürücülere engel olduğunu kaydetti. Direğin, mahallenin estetik görünümünü de bozduğunu ileri süren Manav, buradan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.