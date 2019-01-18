Yücel Arzen ve ekibi Ordululardan tam not aldı

Ordu Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen ve birbirinden güzel eserlerin Ordulu sanatseverlerin beğenisine sunulduğu konser büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi. Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri, ‘Surda Bir Gedik Açtık' ve ‘Sakarya' türküsünü de seslendiren Yücel Arzen, Tora Çolak ve arkadaşları Ordulu sanatseverlerden tam not aldı.

Dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattıkları için Yücel Arzen ve ekibine teşekkür eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Necip Fazıl ödüllerinin taktim edildiği gecede Yücel Bey ve ekibini de canı yürekten izlemiştik. Bugün burada olmanız son derece önemliydi. Bu güzel gece için Yücel Arzen, Tora Çolak ve bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Böyle geceleri yaşamayı her zaman arzu ediyoruz. Sakarya Türküsü bizim okul yıllarımızda dilimizden düşmeyen en önemli şiirlerden bir tanesiydi. Bu vesileyle Necip Fazıl'ı bir kez daha anmış olduk. Allah mekânını cennet eylesin, bize güzel eserler bıraktı” dedi.

Konserin sonunda Başkan Engin Tekintaş ve protokol üyeleri tarafından sanatçılara plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu. Konsere ayrıca, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı ile Ahmet Arık, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan ve çok sayıda davetli katıldı.