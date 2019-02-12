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Yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti

Ordu’nun Korgan ilçesinde dengesini kaybederek yüksekten düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde dengesini kaybederek yüksekten düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tatarcık Mahallesi'ndeki evinde yenileme çalışması yapmak isteyen Çetin Korkmaz (40), dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin Korkmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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