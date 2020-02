Yumurta, ıspanak ve havuç sınav stresini azaltıyor

Okul çağında özellikle sınav döneminde yeterli ve sağlıklı beslenmenin hem sağlığı hem de başarıyı etkilediğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül şu tavsiyelerde bulundu: "Sınav dönemindeki öğrenciler için A vitamininden zengin besinler olan yumurta, süt, ıspanak, havuç gibi gıdalar ve E vitamininden zengin besinler olan fındık, badem ve kurubaklagil gibi besinler stresin azaltılmasında etkilidir. Gün içinde konsantrasyon için öğün atlamamaya özen gösterilmeli ve az az sık sık sağlıklı besinler tüketilmelidir. Yoğun sınav günlerinde çok yağlı veya yüksek şekerli besinlere yönelim olabilmektedir. Tüketilen besinlerin porsiyon miktarları çok önemlidir. Aynı zamanda B vitamininden zengin besinler et, balık, çavdar, yeşil sebzeler gibi gıdalar beyin fonksiyonlarını düzenler ve sinir sistemi üzerinde etkili olduğu çalışmalarca bildirilmiştir. Metabolizma için en önemli besinlerden olan su ihmal edilmemelidir ve günlük olarak ortalama 2 veya 2.5 litre su mutlaka tüketilmelidir. Su, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır, bağırsak sorunlarının oluşmasını önler ve zararlı maddelerin vücuttan uzaklaşmasını sağlar. Gün içerisinde çok uzun süre aç kalmaktan mutlaka kaçınılmalıdır. Kan şekerinin gün içerisinde düşmemesi ve hızlı yükselmemesi için sağlıklı besinlerden oluşan ara öğünler yapılmalıdır. Örneğin; kavrulmamış yağlı tohumlar, taze veya kuru meyveler veya 1 kutu süt ya da ayran gibi besinler çantalarda bulundurulmalıdır.”

Güne mutlaka kahvaltı ile başlayın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül uyandıktan sonra bir-iki saat içinde mutlaka kahvaltı yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Zihnin açılması ve daha kolay öğrenmek için kahvaltı çok önemlidir. Bir kahvaltı öğününde yumurta, peynir, kuru kayısı, ceviz, mevsim yeşillikleriyle hazırlanmış bir söğüş ve tam buğday ekmeği gibi bir tabak hazırlanabilir. Yeterli ve dengeli beslenmeyi her öğünde her besin grubundan bir besine yer vererek sağlayabiliriz. Besin grupları süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kurubaklagil grubu, sebze, meyveler ve tahıl grubudur. Bu besin gruplarına her öğünde yer vererek günlük ihtiyacımız olan besinleri sağlayabiliriz” dedi.

Sınav haftası yürüyüş yapın

Gün içerisinde hafif fiziksel aktiviteler yapmanın yararlı olacağını dile getiren Dyt. Demetgül çocukluk çağından itibaren düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmanın önemine değindi. Demetgül, şu önerilerde bulundu: “Egzersizi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek ve en azından her birey için günlük bedensel aktivite miktarını arttırmak bireysel sağlığımızın korunması ve ileride karşılaşılabilecek sağlık tehditlerinin azaltılması konusunda oldukça büyük öneme sahiptir. Yoğun sınav haftalarında ders aralarında hafif yürüyüşler zihnin rahatlaması ve konsantrasyon için de yararlı olacaktır. Fazla yağ ve tuz içeren yüksek enerjili, posadan fakir ve yüksek katkı maddesi içeren besinler olan fast food grubu besinlerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Ayrıca fast food grubu besinler bireylerin iştahının kapanmasına neden olarak sağlıklı besinlerin tüketimini engelleyebilmektedir. Özellikle okul çağında ve sınav döneminde öğrenciler yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermeli ara öğünlerini ihmal etmemeli bol su tüketmeli ve hafif fiziksel aktiviteler bulunmayı ihmal etmemelidir” önerilerde bulundu.