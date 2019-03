Zaferin 104. yılı 'Cennet Çocukları'yla anıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Ordu'nun Ünye ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü törenlerle kutlandı. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende çelenk sunumunun ardından Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü Anma” programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası konuşma yapan Ünye Anadolu Lisesi Müdürü Okul Müdürü Osman Mehel, "104 yıl önce bugün bize ait olanı bizden almak için kapımıza dayandılar. Onlar her zaman olduğu gibi yine oradaydılar, öğrenciydiler, öğretmendiler, doktordular ve marangozdular. Vatan, bayrak, ezan ve namus denince ellerindeki kitabı ve kalemi, her şeyden önce ailelerini geride bırakarak vatan vazifesine koştular. Güçlü gemileri, üstün silahları ve sayıca üstün askerleri vardı. Çanakkale kilitli, anahtarları kendilerinde saklı, yaparız, yıkarız bizler büyüğüz dediler ve dediklerini de yaptılar. Yaktılar, yıktılar baktıkça insanı huzura boğan masmavi sularımızı cehenneme çevirdiler. Arkalarında gözü yaşlı ve dilleri dualı analarıyla, her biri kahramanlık destanı yazacak olan göğsü iman dolu Türk askerlerini ve Çanakkale toprağında başarıdan başarıya koşan Albay Mustafa Kemal'i hesaba katmadılar. Bu efsanevi savaşın verdiği güç, yeni Türkiye Cumhuriyetini bir ön sözü olmuş, Türk milleti o günlerden bu günlere kadar ateş ile sınandığı her an Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda terör ile mücadele diye canını vermiş ancak bir karış toprağını vermemiştir. Son bir acı ile sınanmamız, 15 Temmuz'da olduğu gibi aziz milletimizi en değer verdiği şeyle, Yüce Allah'a duyduğu sevgisiyle sınamaya kalkan gazilere karşı Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara indik. Silahlara göğüs gerdik fakat geçit vermedik. Bu vesile ile Çanakkale Savaşı'nda cehalet mertebesine ulaşmış olan askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Program Ünye Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Cennet Çocukları" isimli gösteriyle devam ederken, program sonunda ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liseler arasında günün önemine ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Programa ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Esat Can Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe Milli eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, daire amirleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve yakınları, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.