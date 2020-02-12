Zayıflamak için Almanya'dan Ordu'ya geldi

Almanya'da yaşayan 27 yaşındaki Deniz Ayça Bülbül yıllardır mücadele ettiği obezite yüzünden 95 kiloya çıktı. Sağlık sorunları yaşayan Bülbül, Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat tarafından gerçekleştirilen obezite ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Modern çağın hastalıkları arasında yer alan obezite, vücutta yol açtığı problemlerin yanı sıra birçok ölümcül hastalığın oluşumunda da rol oynuyor. Almanya'da yaşayan 27 yaşındaki Deniz Ayça Bülbül de 14 yaşından beri obezite ile mücadele ediyordu. 95 kiloya ulaşan ve sağlık sorunları yaşamaya başlayan Bülbül, obezite ameliyatı olan tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat ile tanıştı. Ordu'ya gelen Deniz Ayça Bülbül'e tüp mide ameliyatı yapıldı. Hasta ameliyatının 3.gününde taburcu oldu.

“Diyet ve sporla kilo veremedim”

Kilolarından kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen gurbetçi Deniz Ayça Bülbül, “Yaklaşık 14 yaşından beri obezite ile savaşıyorum. Kendimi çok mutsuz ve depresif hissediyordum. Kendime aldığım kıyafetleri yakıştırmıyor ve evden dahi çıkmak istemiyordum. 95 kiloya kadar çıktım ve Almanya'da birçok sporu denedim, diyetler yaptım bir türlü bu kilolarıma çözüm bulamadım. Daha önce Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat'a obezite ameliyatı olan ve çok zayıflayan bir arkadaşım vardı. Onunla konuştum. Gerçekten arkadaşımı görünce ben de böyle olmak istiyorum dedim ve Ordu'ya gelip ameliyat olmaya karar verdim. Şu anda gayet iyiyim, iyi hissediyorum. Ameliyatımın 3. günü ve kilo vermeye çoktan başladım. Doktorum çok yakından ilgilendi. Güler yüzü ile bizi çok keyiflendirdi. Doktoruma ve Medical Park Ordu Hastanesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Almanya'ya sağlıklı bir şekilde dönüyor

Gurbetçi Deniz Ayça Bülbül'ün obezite ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat şunları söyledi: “Genç hastamız 95 kilo. Almanya'dan gelerek obezite ameliyatı için bize başvurdu. Uzun yıllardır kilo problemi yaşıyormuş. Birçok diyet ve spor denemeleri olmuş ve biraz kilo vermiş, çok kısa bir süre sonra da geri almış. Daha önce obezite ameliyatı yaptığımız hastaların tavsiyesi üzerine bizi öğrenmiş ve başvurmuş. Yaptığımız muayenede uzun uzun sohbet ettik. Yapacağımız ameliyatı, ameliyat sonrasını, ne zaman ve ne kadar kilo vereceğini ve yeni hayatında onu nelerin beklediğini konuştuk. Hastamıza tüp mide ameliyatı gerçekleştirdik. Üçüncü günde taburcu ettik. Ameliyat sonrası hiçbir problem yaşamadık. Almanya'ya sağlıklı bir şekilde geri dönüyor."