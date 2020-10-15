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Ziraat Türkiye Kupası: 52 Orduspor FK: 3 - Arhavispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 1.

Tur maçında 52 Orduspor FK, evinde Arhavispor'u 3-2 mağlup etti.



Stat: Ordu 19 Eylül


Hakemler: Mikail Cihangir, Recep Gündüz, Gökhan Salduz


52 Orduspor FK: Berat Çelebi, Emre Bayrak, Batuhan Aktaş, Sebahattin Usta (Oğuzhan Birben dk. 82 ?), Hakan Yüce (Gürkan Arslan dk. 52), Gökhan Berkay Yıldız, Burçin Yüksel, Gökhan Aydaş (Halil İbrahim Pekşen dk. 61), Volkan Akyıldız (Erce Güngör dk. 82 ?), Yusuf Avcılar, Emre Adiloğlu (Efe Kağan Kayahan dk. 61)


Arhavispor: Oğuz Kaan Barış, Emrah Çırak, Evren Horozal, Hüseyin Terzi, Alperen Utku Eskiçırak, Furkan Özdemir, Ahmet Tamet (Berat Vardal dk. 59), Orhan Nahırcı, Hakan Bozkurt, Tolga Şahin, Abdulkadir Özdemir (Barış Hüseyin Söz dk. 83 ?)


Goller: Burçin Yüksel (dk. 4), Volkan Akyıdız (dk. 13), Efe Kağan Kayahan (dk. 90) (52 Orduspor FK), Hüseyin Terzi, (dk. 57, dk.90+3) (Arhavispor)

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