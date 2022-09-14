Ziraat Türkiye Kupası: Fatsa Belediyespor: 0 - Yomraspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 1.
Tur eleme karşılaşmasında Fatsa Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Yomraspor'a 1-0 yenildi.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Şahin Belker, Mürvet Yavuztürk, Mustafa Zıvalı
Fatsa Belediyespor: Zeki Furkan, Ramazan, Cemilcan, Cihan, İbrahim Halil, İdris, Batuhan, İlyas, Bilal Can, Taylan, Umut Koray
Yomraspor: Furkan, Zafer, Abdullah, Enes, Nezir, Halil Emre, Kerim, Habib Can, Serhat, Eyüp, Berkcan
Gol: Eyüp Ensar (dk. 9) (Yomraspor)
Sarı Kartlar: Taylan (Fatsa Belediyespor), Tacettin (Yomraspor)