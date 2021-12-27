'Zirvede Yaşayan Eserler' korosu sahne aldı

Ordu'nun Fatsa Belediyesi konservatuarı tarafından, unutulmayan eserlerin seslendirildiği “Zirvede Yaşayan Eserler” korosu konseri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Şef Avni Kaysal'ın koro şefliğinde gerçekleşen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, konserin 2019 yılında yapılmasının planlandığı ancak pandemi nedeniyle bugüne kaldığını belirterek, “20 koro üyesi ve 9 kişilik orkestradan oluşan ekibimiz çok büyük emek sarf ederek bugünlere geldiler. Pandeminin yavaş yavaş normalleşmesi ile birlikte kültür etkinlikler bakımından çok daha zengin bir döneme gireceğimizin haberini verebilirim. Ben böylesine güzel bir akşamda koro şefimiz Avni Kaysal önderliğinde birbirinden değerli değerli koro üyelerimize ve orkestramıza pandeminin yoğunluğundan ve stresinden bizleri uzaklaştırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan çok değerli Fatsa halkımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından başlayan ve 1980 ve 1990'lı yılların unutulmaz eserlerinin seslendirildiği konserde katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. Konserin sonunda Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, bu sahneye çıkarak müzisyenleri tebrik ettiler, koro Şefi Avni Kaysal'a bir buket çiçek takdiminde bulundular. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ayrıca tüm solist ve orkestra üyelerine birer gül hediye etti.