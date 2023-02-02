10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmada hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan H.Y.T'nin adresi tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsı belirlediği adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.