11 yavru köpek ölüme terk edildi: Ağzı bağlı çuvaldan çıktılar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, ağzı bağlı bir çuvala konularak araziye bırakılan 11 yavru köpek ölüme terk edildi. Yoldan geçen vatandaşların sesleri duyması üzerine köpekler kurtarılarak, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesinde, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yeni doğan 11 yavru köpeği bir çuvala koydu. Ağzı bağlanan çuval daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde boş araziye bırakıldı. Yoldan geçen vatandaşlar, araziden köpek sesi geldiğini fark ederek çuvalı açtı. Çuval içerisinde, ölmek üzere olan yavru köpekleri bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yeni doğduğu öğrenilen yavrular veteriner kliniğine götürüldü.

Yavru köpeklerin koruma altına alındığı bildirildi.