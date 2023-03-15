133 yıllık Envar-ül Hamit Camii aslına uygun olarak restore edilecek

Osmaniye'de depremden hasar gören 133 yıllık Envar-ül Hamit Camii'nin aslına uygun olarak restore edileceği bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası, Osmaniye'de 267 camiden 115'i yıkıldı. Şehir merkezindeki tarihi özelliğe sahip Envar-ül Hamit Camii (Büyük Cami) kısmen hasar görürken, minaresinin ise tamamen yıkıldığı görüldü. Cami alanı içerisinde bulunan Müftülük misafirhanesi, toplantı salonu, şadırvan, su kuyusu, tuvalet, şehitlik de hasar gördü.

Vali Erdinç Yılmaz, beraberinde Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte, 1890 yılında yapılmış olan ve depremde zarar gören Cevdet Sunay Caddesi'ndeki Envar-ül Hamit Camii'nde incelemelerde bulundu. İl Müftüsü Ali Çakmak'tan detaylı bilgi alan Vali Yılmaz, tarihi caminin aslına uygun olarak restorasyonunun yapılacağını söyledi.

Milli Mücadele döneminin en önemli simgelerinden biriydi

4 bin metrekare alan üzerine kurulmuş Envar-ül Hamit Camii, 1890 yılında Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı Bicik Efendi tarafından yaptırılmıştı. Milli Mücadele döneminin en önemli simgelerinden biri olan cami, Osmaniye'nin Fransızlar tarafından işgalini lanetlemek ve protesto etmek amacıyla 28 Mayıs 1919 tarihinde cami meydanında toplanan halkı dağıtmak isteyen Fransızların top ateşiyle minaresi tahrip edilmiş, daha sonra yakılmak istenmişti. 3 bin kişi kapasiteli, taş duvar ve çatı betondan oluşan cami 1930 yılında restore edilmişti.

Şehit düşen Kuvâ-yı Milliyecilerden Kelcioğlu Ali ve Palalı Süleyman defnedildiği için caminin haziresi, Millî Mücadele Şehitliği haline gelmişti.