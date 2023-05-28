İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

14 Mayıs'ı 3 günle kaçırdı, 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullandı

Osmaniye’de 14 Mayıs’ta oy kullanmayı 3 gün ile kaçıran bir genç kız ikinci turda ilk kez oy kullandı.

Osmaniye'de 14 Mayıs'ta oy kullanmayı 3 gün ile kaçıran bir genç kız ikinci turda ilk kez oy kullandı.


13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs günü hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için Türkiye bugün ilk kez ikinci tura gitti. Bu nedenle ilk turda oy kullanamayan binlerce vatandaş ikinci turda oy kullanma imkanı buldu. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de 14 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına girmesine 3 gün kaldığı için oy kullanamayan Ayşegül Gezer ikinci turda oy kullandı. Gezer, ilçede oy kullanacağı okula gelerek ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşadı. Gezer, ilk turda 3 gün ile oy kullanmayı kaçırdığı için üzüldüğünü ancak ikici turda oy kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.