14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmada hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.K'nin yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsı belirlediği adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan H.K. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.