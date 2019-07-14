Osmaniye'de, Karaçay Çevre Yolu mevkisinde oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan fidan dikim törenine, Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya, 15 Temmuz Şehidi polis memuru Mehmet Karacatilki'nin annesi Nuriye Karacatilki ve babası Hamza Karacatilki, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hatıra Ormanı'na fidan diken Vali Ömer Faruk Coşkun burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanımıza yeni fidanlar diktik. Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.