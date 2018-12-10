"15 Temmuz"un filmi çekiliyor

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı'nda yer alan Orka Çocuk Yayınları'nın konuğu olan yapımcı Sibel Aygün, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin yeterince anlatılmadığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi doğrultusunda yeni bir film çekmek için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Uluslararası festivallerde ödül almış 15 yabancı yönetmenle projenin hayata geçeceğini ifade eden Aygün, “Şu anda Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde film çalışmalarımız devam ediyor. Biz ülkemizde 15 Temmuz'u işleyemedik. İnşallah bu projede 15 Temmuz'u hak ettiği şekilde işleyeceğiz” dedi.

Filmde 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halis Demir'i oynayacak olan oyuncu İsmail Akkuş ise 15 Temmuz'da Türkiye'nin milli gerçeğini nasıl yansıtacaklarına dair çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.