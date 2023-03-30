İhlas Haber Ajansı

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19 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı

Osmaniye’de hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp tutuklandı.

Osmaniye'de hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri hapis cezası bulunan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.Ş.'nin adresi tespit edildi. Adrese baskın yapan ekipler şahsı yakaladı.


Jandarmada işlemleri tamamlanan N.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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