19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında yakalandı

Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince saklandığı evdeki çekyatın altında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, hakkında konutta veya eklentilerinde yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 1 ay 5 gün hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan E.D.'nin merkez Karaçay Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan fiziki takibin ardından, jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada zanlı saklandığı çekyatın altında yakalandı. E.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.