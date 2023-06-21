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2 gündür kayıp adamın cesedi sulama kanalında bulundu

Osmaniye’de 2 gündür aranan şahıs sulama kanalında ölü bulundu.

Osmaniye'de 2 gündür aranan şahıs sulama kanalında ölü bulundu.


Osmaniye'nin Kırmıtlı köyü, Gazi Sinan Mahallesi'ndeki evinden 2 gün önce çıkıp eve geri dönmeyen Hakan Ergan'ın (45) yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD tarafından yapılan aramaların ardından Hakan Ergan'ın cesedi sulama kanalında bulundu.


Savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından şahsın cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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