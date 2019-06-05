25 yıldır hatim duası yapıp mezarlıkta bayramlaşıyorlar

Osmaniye'de babaannesini kaybeden Mahmut Deveci'nin her Ramazan Bayramı'nda mezarlıkta başlattığı hatim duası geleneği 25 yıldır sürüyor.

Merkeze bağlı Sakızgediği Köyü'nde vatandaşlar, 25 yıldır 3 aylar içerisinde okudukları hatmi şerifleri ve Yasinlerin dualarını Ramazan Bayramında gerçekleştirdikleri bayramlaşma töreni ile duasını yapıyorlar. 25 yıldır süren ve gelenek haline dönüşen etkinlikte köylüler, toplu bayramlaşma imkanı da buluyor. Organizasyonun babaannesinin vefatının ardından Ramazan bayramında bir araya gelerek hatim dualarını bağışlamak amacıyla başladığını ifade eden emekli öğretmen Mahmut Deveci, “1994 yılında babaannem vefat etti. Vefatından sonra içime böyle bir fikir doğdu. Akrabalarımıza söyledik, böyle bir düşüncemiz var ne diyorsunuz diyerek. Herkes bu teklifi olumlu karşıladılar, başlatalım yapalım dediler. İlk seneler okuyan kişinin durumuna göre bir hatim iki hatim diyorduk. Telefon ederek bilgi alıyordum kaç hatim okudunuz diyerek bilgi alıyordum. Organizasyon büyüdü genişledi herkes vazifesini biliyor mezarlığa gelişte vefat eden yakınları için okudukları hatimlerini bizden iki hatim bizden üç hatim diyorlar kaç hatim okudularsa o şekilde toplamını çıkartıyoruz. Bu sene 341 hatmi şerif okundu. Okunan hatimlerin dualarının bir bölümü 09:00'da Osmaniye mezarlığında, saat 10:00'da köy mezarlığında toplanarak yapıyoruz. Ayrıca bu etkinlik sayesinde eş dost ve akrabalar da bayramlaşma fırsatı yakalamış oluyor” dedi.

Köy muhtarı Mahmut Deveci ise geleneğin seneye yemekli olarak devam edeceğini ifade ederek, “Uzaktan yakından gelen misafirler bu program sayesinde kaynaşıyorlar. Bu kadar insanın ayrı ayrı evlerinde bayramlaşması günler alabilir. Yaklaşık 600 - 700 insan aynı anda aynı mekanda bayramlaşıyor. İnşallah bundan sonraki yıllarımızda da Ramazan Bayramın birinci günü saat 11 ile 12 arasında bu etkinliği yemekli olarak gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.