26 yaşındaki gencin cesedi ormanlık alanda bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Kanlıgeçit mevkiinde ormanlık alan içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kanlıgeçit mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alan içerisinde yerde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu hemen Jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede bulunan cesedin Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde ikamet eden 26 yaşındaki Ali Minkara adlı kişi olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olduğu tespit edilen Ali Minkara'nın bir cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor. Minkara'nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.