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3 iş yerine girerek para çaldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde gece saatlerinde 3 iş yerine giren hırsız bin 50 TL para çaldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece saatlerinde 3 iş yerine giren hırsız bin 50 TL para çaldı.


Hırsızlık olayları, Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Şehit Ahmet Metlioğlu Caddesi üzerinde bulunan 3 iş yerine gece saatlerinde giren hırsız bir iş yerinden bin TL diğerinden de 50 TL para çaldı.


İş yerlerinin camlarını kırarak zarar da veren hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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