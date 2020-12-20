3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Çarşambaspor: 0

Misli.
com 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Osmaniyespor FK, evinde Çarşambaspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Burak Akdağ, Şaban Karaderili, Gökhan Yüksel
Osmaniyespor FK: Mesut Balkan, Gencay Erten (Atakan Ekiz dk. 78), Halil İbrahim Cenik (Fatih Taşdelen dk. 52), Tolga Şahin, Kerim Bölük, Erkan Çam, Yavuz Koç, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hakkı İsmet Şimşek (Sırat Yeşilördek dk. 63), Bekir Can Kara, Onur Kızıltaş
Çarşambaspor: Kadir Kahvecioğlu, Oğuzhan Yıldırım, Serhan Yılmaz (Selahattin Seyhun dk. 67), Kemal Sabri Bayraktar, Veysel Kılıç (Hasan Küçük dk. 67), Aykut Topal, Abdulkadir Yıldırım, Murat Kürüm (Muhammet Can Öztürk dk. 88 ?), Erhan Tatlıdil, Muhammet Mustafa Doğan, Abdulsamet Can (Mete Han Genç dk. 45)
Sarı kartlar: Tolga Şahin, Yavuz Koç (Osmaniyespor FK), Serhan Yılmaz, Hasan Küçük (Çarşambaspor)