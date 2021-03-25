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3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Cizrespor: 0

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, sahasında Cizrespor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Tolga Akbaba, İsmail Semih İleri, Batuhan Bıyıklı


Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Emre Baysal, Kerim Bölük, Erkan Çam, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Alper Yener, Soner Birinci, Yavuz Koç, Bekir Can Kara, Alpay Aldemir (Gencay Erten dk. 82 ?), Burak Evren (Bora Yılmaz dk. 62 ?)


Cizrespor: Murat Günal, Oğulcan Enes Demiroğlu, Kağan Kayalı, Emrah Çalışlar, Özgür Kedikli (Hüseyin Arabacığolu dk. 68), Ekrem Sütçü, Burak Koçer, Furkan Özdemir, Emre İşçiler (Serhat Bütün dk. 82 ?), Burak Yılmaz, Hakan Doğan (Hasan Üstübücü dk. 69)


Sarı kartlar: Emre Baysal, Erkan Çam, Bekir Can Kara, Soner Birinci (Osmaniyespor FK), Özgür Kedikli, Furkan Özdemir (Cizrespor)

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