3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Erbaaspor: 1

Misli.
com 3.Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, konuk ettiği Erbaaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Şafak Nalbantoğlu, Anıl Küçükkaraca
Osmaniyespor FK: Mesut Balkan, Emre Baysal, Bora Yılmaz (Mertcan Dursun dk. 66), Alpay Aldemir (Burak Evren dk. 87 ?), Sırat Yeşilördek, Yavuz Koç, Tayfun Sabri Gümüşoğlu (Halil İbrahim Cenik dk. 87 ?), Soner Birinci, Bekir Can Kara, Ali Ateş (Alper Yener dk. 46), Onur Kızıltaş (Gencay Erten dk. 77)
Erbaaspor: Taylan Arman, Murat Şimşek, Yaşar Kaan Yılmaz (Furkan Karabatak dk. 59), Emirhan Çavuş, Hüseyin Erol (Berat Boz dk. 90 ?), Yağızcan Erdem (Yusuf Yağcı dk. 59), Yaşar Çetin (Yusuf Ünsal dk. 83 ?), Şevket Güngör, Talha Özcan, Ahmet Buğrahan Tuncay (Rıdvan Gökçe dk. 83 ?), Ertuğrul Şenlikoğlu
Gol: Yusuf Yağcı (dk. 68 pen.) (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Bekir Can Kara (Osmaniyespor FK), Yaşar Kaan Yılmaz, Talha Özcan (Erbaaspor)