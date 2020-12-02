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3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Çatalcaspor: 2

Misli.

com 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK, evinde konuk ettiği Çatalcaspor'a 2-1 yenildi.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Feridun Daldaş, İbrahim Ethem Potuk, Denizcan Şahin


Osmaniyespor FK: Berkan Tanrınıan, Halil İbrahim Cenik, Tolga Şahin (Fatih Taşdelen dk. 46), Kerim Bölük, Atakan Ekiz (Tayfun Sabri Gümüşoğlu dk. 66), Erkan Çam, Yavuz Koç (Ali Emre Erhal dk. 80 ?), Hakkı İsmet Şimşek (Sırat Yeşilördek dk. 87 ?), Soner Birinci, Bekir Can Kara (Sidar Ceylan dk. 87 ?), Onur Kızıltaş


Çatalcaspor: Özgün Ali Köklü, Bora Yelken, Ahmet Batuhan Akyüz (Alihan Bel dk. 81), Burhanettin Çakırefe, Mehmet Mert Özkaptan, Ramiz Ok, Burak Yamaç, Barış Dillioğlu, Fırat Sezer, Mustafa Coşkun (Muhammet Yılmaz dk. 68), Yusuf Atasoy (Ali Zorlu dk. 61)


Goller: Halil İbrahim Cenik (dk. 45) (Osmaniyespor FK), Muhammet Yılmaz (dk. 85), Ali Zorlu (dk. 90) (Çatalcaspor)


Sarı kartlar: Erkan Çam, Soner Birinci, Halil İbrahim Cenik, Bekir Can Kara, Ali Emre Erhal, Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK), Mehmet Mert Özkaptan, Bora Yelken, Burhanettin Çakırefe (Çatalcaspor)

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