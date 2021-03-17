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3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Elazığ Karakoçan FK: 3

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'un 26. haftasında Osmaniyespor FK, sahasında Elazığ Karakoçan FK'ya 3-1 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Cihan Ataş, Mehmet Vargün, Sabri Üstünel


Osmaniyespor FK: Mesut Balkan, Emre Baysal, Halil İbrahim Cenik, Kerim Bölük, Alper Yener (Alpay Aldemir dk. 46), Yavuz Koç, Tayfun Sabri Gümüşoğlu (Bora Yılmaz dk. 74), Soner Birinci (Gencay Erten dk. 46), Burak Evren, Bekir Can Kara (Mertcan Dursun dk. 89 ?), Onur Kızıltaş (Erkan Çam dk. 46)


Elazığı Karakoçan FK: Ömer Kavurkacı, Mehmet Eksik, Burak Altıngök, Muhammed Sak (Burak Özbakır dk. 77), Kaan Güdü, Ahmet Fatih Uzun (Ahmet Arık dk. 90 ?), Umutcan Topalcı (Hüseyin Fıstıkçı dk. 61), Ferhat Canlı, Seyit Ahmet Han, Batuhan Kaya, Burak Kavlak


Goller: Kaan Güdü (dk. 13), Muhammed Sak (dk. 27), Hüseyin Fıstıkcı (dk. 89) (Elazığ Karakoçan FK), Bekir Can Kara (dk. 74) (Osmaniyespor FK)


Sarı kartlar: Mesut Balkan, Emre Baysal (Osmaniyespor FK), Burak Kavlak (Elazığ Karakoçan FK)

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