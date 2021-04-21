3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Somaspor: 1

Misli.
com 3.Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK, sahasında Somaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Talha Öztürk, Yunus Doğan, Enes Seymen
Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek, Erkan Çam, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Kerim Bölük, Emre Baysal, Soner Birinci, Alpay Aldemir (Bora Yılmaz dk. 71), Bekir Can Kara, Oğuzhan Bozkurt (Buğrahan Baran dk. 84 ?), Yavuz Koç (Sırat Yeşilördek dk. 84), Burak Evren (Tolga Şahin dk. 63)
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Melih Şencan, Oğuzhan Yıldırım, Uğur Can, Nurettin Çağlar, Kadir Yurttadur (Muhammed Öztürk dk. 64), Onur Ulaş, Hakan Çakır, Enes Bayır (Mustafa Şengül dk. 90 ?), Özcan Aydın, Umut Koray Öz (Yılmaz Ceylan dk. 84 ?)
Goller: Kerim Bölük (dk. 79) (Osmaniyespor FK), Nurettin Çağlar (dk. 90) (Somaspor)
Sarı kartlar: Burak Evren, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Buğrahan Baran (Osmaniyespor FK), Nurettin Çağlar, Enes Bayır, Oğuzhan Yıldırım (Somaspor)