3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Esenler Erokspor: 0

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, kendi sahasında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Tolga Özcan, Kaan Kaya
Osmaniyespor FK: Mesut Balkan, Emre Baysal, Gencay Erten, Kerim Bölük, Alper Yener, Oğuzhan Bozkurt (Halil İBrahin Cenik dk. 35), Yavuz Koç, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Soner Birinci, Burak Evren (Mertcan Dursun dk. 68), Onur Kızıltaş (Bora Yılmaz dk. 76)
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Mert Somay, Enes Soy (Hüseyin Afkan dk. 58), Berk Taşkın (Mehmet Mert Özkaptan dk. 87 ?), Muharrem Öner, Aziz Kızılgün, Murat Kayalı (Muharrem Sarıkaya dk. 58), Erdinç Karakaş, Aziz Aksoy, Taygun Vurgun, Samet Dağlı (İdris Furat dk. 71)
Goller: Yavuz Koç (dk. 53 pen.), Berk Taşkın (dk. 86 k.k.) (Osmaniyespor FK), Hakan Kuş (dk. 31) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Cenik, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Gencay Erten (Osmaniyespor FK), Muharrem Öner, Berk Taşkın, Erdinç Karakaş (Esenler Erokspor)