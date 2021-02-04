3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Şile Yıldızspor: 2

com 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, kendi evinde konuk ettiği Şile Yıldızspor'u 3-2 mağlup etti.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Taner Tuncer, Ali Etlikci, Caner Kurt

Osmaniyespor FK: Mesut Balkan, Kerim Bölük, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Soner Birinci, Onur Kızıltaş, Alper Yener (Bora Yılmaz dk. 73), Sırat Yeşilördek, Yavuz Koç (Gencay Erten dk. 64), Bekir Can Kara (Burak Evren dk. 88 ?), Alpay Aldemir (Ali Ateş dk. 62), Oğuzhan Bozkurt (Mertcan Dursun dk. 89 ?)

Şile Yıldızspor: Erşen Çilingir, Arda Can, Mustafa Acar, Cebrail Serçek, Emre Karadağ, Raşit Sevindir, Ali Emre Erhal, Mert Sarı (Ali Sabuncu dk. 81 ?), Tahsin Hacımustafaoğlu (Furkan Çarkçı dk. 71 ), Ahmet Hasan İmer (Cömert Kandemir dk. 86 ?), Ahmet Hasan İmer, Reha Kurt (Mehmet Avcı dk. 46)

Goller: Oğuzhan Bozkurt (dk. 20), Kerim Bölük (dk. 35), Alpay Aldemir (dk. 42) (Osmaniyespor FK) Raşit Sevindir (dk. 52 Pen., dk. 90) (Şile Yıldızspor)

Sarı kartlar: Mesut Balkan, Soner Birinci (Osmaniyespor FK), Tahsin Hacımustafaoğlu, Raşit Sevindir, Mehmet Avcı (Şile Yıldızspor)