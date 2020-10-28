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3. Lig: Osmaniyespor FK:1 - Isparta 32 Spor:2

Mislicom 3.

Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK kendi sahasında Isparta 32 Spor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kerem Candaş, Şükrü Çavcı


Osmaniyespor FK: Mesut Balkan, Gencay Erten, Ali Emre Erhal (Bekir Can Kara dk. 58), Halil İbrahim Cenik (Hamit Bayraktar dk. 76), Kerim Bölük (Samet Efe Balçık dk.83), Sırat Yeşilördek, Yavuz Koç (Tolga Şahin dk. 58), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (Atakan Ekiz dk. 83 ?), Hakkı İsmet Şimşek, Soner Birinci, Onur Kızıltaş


Isparta 32 Spor: Gökhan Köstereli, Semih Üstün (Mustafa Diler dk. 29), Emre Bozatlı (Bekir Karadeniz dk. 65), Emir Kaan Gültekin (Emre Yüksektepe dk. 46), Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Nurettin Çakır, Oğuzhan Palaz (Volkan Serim dk. 65), Burak Sarı (Emre Fırtına dk. 46), Volkan Çekiç, Arif Birşen


Goller: Hakkı İsmet Şimşek (dk. 80) (Osmaniyespor FK), Nurettin Çakır (dk. 19 ve 58) (Isparta 32 Spor)


Kırmızı Kart: Gencay Erten (dk. 26) (Osmaniyespor FK)


Sarı kartlar: Samet Efe Balçık, Soner Birinci, Hamit Bayraktar (Osmaniyespor FK), Semih Üstün, Mustafa Diler, Emre Fırtına, Kadir Turhan, Nurettin Çakır (Isparta 32 Spor)

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