Türk Kızılay Osmaniye Şubesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında şehit aileleri ve gaziler onuruna özel etkinlik düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları öncesinde Türk Kızılay Osmaniye Şubesi tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna özel etkinlik düzenlendi. Korkut Ata At Çiftliğinde düzenlenen gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken atlı okçuluk gösterileriyle devam etti. Eşi Şenay Yılmaz ile birlikte etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz da şehit ve gazi çocuklarına hediyeler takdim etti.

Günün anlam ve önemine binaen konuşan Vali Erdinç Yılmaz, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde, şanlı zaferi sizlerle beraber yad etmek için bir aradayız. Üzerinde yaşadığımız vatan toprakları şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır ve bu aziz vatan bize şehitlerimizin emanetidir. Bu emaneti gözümüz gibi koruyacağız, sahip çıkacağız. Siz şehitlerimizin kıymetli yakınları, evlatları biz her zaman sizlerle beraber olacağız, yanınızda olacağız ve sizlerle bir arada olmaktan da her zaman gurur duyacağız” dedi.