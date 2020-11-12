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3.Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Gölcükspor: 0

Misli.

com 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK, kendi sahasında Gölcükspor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Yakup Bakır, Mustafa Zıvalı, Giray Kara


Osmaniyespor FK: Mesut Balkan, Ali Emre Erhal (Bekir Can Kara dk.67), Mustafa Öztürk (Sidar Ceylan dk.67), Halil İbrahim Cenik (Fatih Taşdelen dk. 88 ?), Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Erkan Çam, Yavuz Koç, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hakkı İsmet Şimşek (Tolga Şahin dk.83), Soner Birinci


Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Miran Avcı, Kadir Öge, Veli Ortakcı, Oğuzhan Türkmen, Furkan Özyapı, Batuhan Boyoğlu, Ferhat Aras, Barış Şen (Adem Parlak dk. 46), Furkan Yiğit (Enes Dada dk. 68), Yunus Özdemir (Berkan Durdu dk. 46)


Goller: Hakkı İsmet Şimşek (dk.10), Yavuz Koç (dk.45 +) (Osmaniyespor FK)


Sarı kartlar: Mesut Balkan, Ali Emre Erhal (Osmaniyespor FK), Yunus Özdemir, Oğuzhan Türkmen, Giray Avcı, Furkan Özyapı, Ferhat Aras, Enes Dada (Gölcükspor)

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