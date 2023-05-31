4 binden fazla uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de narkotik polisi tarafından bir adrese yapılan operasyonda 4 bin 501 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 4 bin 501 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli V.D. ise gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.