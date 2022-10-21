5 metrelik çukurda sıkışan keçi yavrusunu itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 metre derinliğindeki çukurda sıkışarak mahsur kalan keçi yavrusunu itfaiye kurtardı.

Olay, Kadirli ilçesi Kösepınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, keçilerini otlatmaya çıkaran Fatih İspenoğlu, otlattığı hayvanlarının arasında yavru bir keçinin kaybolduğunu fark etti. Keçiyi iki gün boyunca aramasına rağmen bulamayan İspenoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yavru keçinin mahsur kalabileceği alanları gezen Fatih İspenoğlu ve itfaiye ekipleri, sarp ve kayalık bir alanda 5 metrelik çukur içerisinde yavru keçiyi buldu. Yavru keçi ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yavru keçisini sağ salim teslim alan Fatih İspenoğlu, emeklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.