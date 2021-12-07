İhlas Haber Ajansı

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5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranması olan F.S. isimli kadının Düziçi ilçesinde bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.


Gözaltına alınan F.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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