5 yıldır rehin tutulan Osmaniyeli Er Adil Kabaklı, Gara'da şehit edildi

PKK terör örgütünün Gara'da şehit ettiği 13 kişinin arasında, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine gitmekte iken Tunceli Pülümür karayolunda kaçırılan Osmaniyeli er Adil Kabaklı'nın da olduğu bildirildi.

13 kişinin bugün PKK terör örgütünce Gara bölgesinde şehit edilmesinin ardından Osmaniye'ye şehit ateşi düştü. Aslen Osmaniye'nin Kadirli ilçesi nüfusuna kayıtlı Er Adil Kabaklı Ağrı'da vatani görevini yapmakta iken birliğine dönüş esnasında Tunceli Pülümür karayolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılmış ve 5 yıldır PKK'nın elinde rehin olarak tutuluyordu.

Bugün Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen 13 kişi arasında bulunan Adil Kabaklı'nın Gaziantep'te yaşayan annesi Cennet Kabaklı ve ailesi Malatya'ya giderek Adil Kabaklı'yı teşhis etti.

Şehit Adil Kabaklı'nın annesinin yaşadığı Gaziantep'te mi yoksa memleketi Osmaniye'de mi defnedileceği henüz netlik kazanmadı.