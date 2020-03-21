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65 yaş üstü korona tedbirine esprili gönderme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayan babanın çocukları tarafından sandalyeye bağlandığı video sosyal medyada izleyenleri güldürdü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayan babanın çocukları tarafından sandalyeye bağlandığı video sosyal medyada izleyenleri güldürdü.


Korona virüsü insanları korkutmaya devam ederken zaman zaman da espri konusu oluyor. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sandalyeye bağlanan Muharrem Gerek isimli yaşlı adam, pazara çıktı diye çocukları tarafından sandalyeye bağlanarak cezalandırılıyor. Espri olsun diye cep telefonuyla çekilen anlar sosyal medyaya yüklendi. İlginç video sosyal medyada beğeni topladı.

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