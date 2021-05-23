74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu

Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan 2 şahıs, 6'sı Pakistan 68'i Afganistan uyruklu 74 mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Turnike önü uygulama noktasında düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Denetimler sırasında Diyarbakır'dan geldiği belirlenen 2 minibüs şüphe üzerine durduruldu. Minibüste yapılan kimlik kontrolünde göçmen kaçakçısı M.K. ve M.E.K. isimli şahısların 6'sı Pakistan 68'i Afganistan uyruklu olmak üzere aralarında bebeklerinde bulunduğu 74 mülteciyi para karşılığında batıya götürdüğü belirlendi.

Düzensiz göçmenlerle birlikte suçüstü yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca araç sürücüsü M.K. ve M.E.K.'ye ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında belgesiz yabancı uyruklu şahıs taşıdıkları gerekçesiyle toplamda 139 bin 934 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 74 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Öte yandan, umuda yolculuk adı altında insan tacirleri tarafından ölüm yolculuğuna çıkarılan 6'sı Pakistan 68'i Afganistan uyruklu olmak üzere aralarında bebeklerin de bulunduğu 74 mültecinin 3 gün yemek yemediği ortaya çıktı. Şahısların tüm insani ihtiyaçları Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılandı.