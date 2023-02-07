İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

75 yaşındaki beyin cerrahı enkaz altında aranıyor

Osmaniye’yi ikinci kez vuran depremde enkaz altında kalan 75 yaşındaki beyin cerrahı Celal Efil’i arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'yi ikinci kez vuran depremde enkaz altında kalan 75 yaşındaki beyin cerrahı Celal Efil'i arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.


Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24 sıralarında meydana gelen 7.6 şiddetindeki ikinci depremin ardından Osmaniye'de yıkılan evinde beyin cerrahı Celal Efil (75) enkaz altında mahsur kaldı. Efil'in ilk depremde evinden çıktığı daha sonra eşyalarını almak için evine girdiği sırada ikinci depreme yakalandığı öğrenildi. Enkaz altında başlayan kurtarma çalışmalarına hassas burunlu canlı arama köpeği de dahil oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.