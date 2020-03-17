İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

80 aileye yumurta tavuğu dağıtıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesinde 80 aileye yumurta tavuğu dağıtıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesinde 80 aileye yumurta tavuğu dağıtıldı.


Yarbaşı Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, yaptıkları duyurular neticesinde vatandaşların taleplerini aldıklarını belirterek, "Talepler doğrultusunda bizlerde Kayseri'den özel bir firma ile irtibata geçerek yüksek yumurta verimine sahip Atak-S tavuğu siparişimizi verdik. 80 aile tavuk almak için başvuruda bulundu. Tavuklar yaklaşık 1250 gram ağırlığında. Şuanda burada veterinerlerimizin kontrollerinde, 1250 tavuk vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Bu tavukların piyasa fiyatı 30 lira. Ancak kurduğumuz kooperatif sayesinde bu fiyatı 25 liraya kadar düşürdük. Bu tavuklar 30-35 gün sonra yumurtlamaya başlayacaklar. Teslim ettiğimiz tavukların yumurtalarını vatandaşlarımız istediği yere satabilir. Ancak satamazlar ise biz kooperatif olarak bu yumurtaların alım garantisini de vatandaşlarımıza verdik. İsteyen istediği zaman getirip satabilir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.